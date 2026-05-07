Sradicano grata di una finestra per rubare in casa ma vengono colti dalle telecamere

Nelle prime ore della notte, un tentativo di furto è stato interrotto a Parabita, in via Carmine Sant’Anastasia. Due persone hanno tentato di sradicare la grata di una finestra per entrare in casa, ma sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. L’intervento dei sistemi di sicurezza ha impedito che il furto andasse a buon fine. Non sono stati segnalati danni o feriti.