Rubano oro e lingotti nella ditta per cui lavorano a Vicenza ma vengono incastrati dalle telecamere | 3 denunce

Tre dipendenti di una ditta orafa a Vicenza sono stati denunciati per furto aggravato. Durante le indagini sono state sequestrate diverse quantità di lingotti d’oro e denaro, che hanno portato all’identificazione dei responsabili. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti del furto, contribuendo a chiarire la vicenda. La polizia ha notificato le denunce ai tre lavoratori coinvolti.

Tre dipendenti di una ditta orafa sono stati denunciati per furto aggravato a Vicenza, dopo che il titolare ha scoperto la sottrazione di oggetti in oro. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato denaro e lingotti d'oro riconducibili alla refurtiva. La scoperta e l'intervento a Vicenza L'indagine e l'identificazione dei responsabili Le perquisizioni e il sequestro della refurtiva La scoperta e l'intervento a Vicenza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, 5 marzo 2026, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Vicenza, insieme al personale dell'U.

