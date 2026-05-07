Un incidente si è verificato in un'officina di Ravenna quando un operaio ha spruzzato dello spray al collega nel bagno, provocando un ustione mentre quest'ultimo stava fumando. I due colleghi, entrambi cinquantenni, lavoravano insieme da tempo e avevano rapporti di buona amicizia. La vicenda si è svolta nella giornata del 6 maggio e ha portato all'intervento dei soccorsi.

Ravenna, 6 maggio 2026 – Operaio e capo-officina. Colleghi cinquantenni con buoni rapporti. Fino a quel giorno. Il calendario segnava 2 luglio 2021. Il primo era entrato in bagno. E il secondo - avrebbe poi lui stesso riferito davanti ai magistrati - per snidarlo aveva spruzzato dal buco della serratura ’ Forch P333 Turbo Fresh’, gusto limone. Un deodorante spray altamente infiammabile. E fino a questo punto la storia potrebbe quasi fare sorridere se non fosse che l’operaio in quel momento stava fumando. Così la nebulizzazione spray aveva provocato una deflagrazione che aveva trasformato l’operaio in una torcia umana con ustioni di II grado estese, aveva poi annotato il pm Angela Scorza nel suo decreto di citazione a giudizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spruzza per scherzo lo spray al collega nel bagno, ma lui sta fumando e si ustiona

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