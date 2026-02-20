Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è allargato a 62 punti base, segnando un aumento rispetto alle settimane precedenti. Questa giornata vede anche un forte calo dei rendimenti dei Bund tedeschi, che scendono ai minimi di questa settimana. L’aumento dello spread riflette le preoccupazioni degli investitori sulla stabilità economica italiana, mentre i Bund continuano a essere considerati un rifugio sicuro. La distanza tra i due mercati si amplia, creando nuovi scenari per gli investitori di tutta Europa.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato ad aumentare, portandosi a 62 punti basi in apertura il 20 febbraio. È l’effetto del ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato di Berlino, che in pochi giorni hanno perso 16 centesimi di punto percentuale di rendimento, trascinandosi dietro il resto dei grandi Paesi europei. Non sempre però i titoli di Stato italiani, francesi e spagnoli riescono a tenere il passo con la loro controparte tedesca. Lo sa bene Madrid, che all’inizio di questa settimana ha improvvisamente guadagnato 6 punti base di spread, di cui non è ancora riuscita a liberarsi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in aumento a 62 punti base, crollano i rendimenti dei titoli tedeschi

Leggi anche: Spread Btp-Bund verso i 62 punti con il calo dei rendimenti, i titoli in cui investire

Leggi anche: Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti dei titoli di Stato in aumento a 3,49%

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.