Spread Btp-Bund in aumento a 62 punti base crollano i rendimenti dei titoli tedeschi
Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è allargato a 62 punti base, segnando un aumento rispetto alle settimane precedenti. Questa giornata vede anche un forte calo dei rendimenti dei Bund tedeschi, che scendono ai minimi di questa settimana. L’aumento dello spread riflette le preoccupazioni degli investitori sulla stabilità economica italiana, mentre i Bund continuano a essere considerati un rifugio sicuro. La distanza tra i due mercati si amplia, creando nuovi scenari per gli investitori di tutta Europa.
Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato ad aumentare, portandosi a 62 punti basi in apertura il 20 febbraio. È l’effetto del ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato di Berlino, che in pochi giorni hanno perso 16 centesimi di punto percentuale di rendimento, trascinandosi dietro il resto dei grandi Paesi europei. Non sempre però i titoli di Stato italiani, francesi e spagnoli riescono a tenere il passo con la loro controparte tedesca. Lo sa bene Madrid, che all’inizio di questa settimana ha improvvisamente guadagnato 6 punti base di spread, di cui non è ancora riuscita a liberarsi.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Spread Btp-Bund verso i 62 punti con il calo dei rendimenti, i titoli in cui investire
Leggi anche: Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti dei titoli di Stato in aumento a 3,49%Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo spread Btp-Bund chiude invariato a 61 punti base; *** BTp: spread con Bund a 62 punti in avvio, rendimento scende al 3,35%; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 61 punti base; Spread Btp-Bund a 62 punti base, piazzati 14 miliardi di titoli di Stato nelle aste.
BTp: spread apre in leggero rialzo a 61 punti, rendimento decennale sale al 3,37%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 feb - Apertura in lieve aumento per lo spread BTp-Bund. In avvio di giornata, il differenziale di rendimento ... ilsole24ore.com
Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti in crescita al 3,37%, i titoli in cui investireContinua il periodo di stabilità dello spread Btp-Bund, con un rialzo dei rendimenti sia per i titoli italiani sia per quelli tedeschi ... quifinanza.it
Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 60 punti. Il rendimento del decennale italiano è poco mosso, sfiora il 3,35% #ANSA x.com
Piazza Affari chiude in positivo, con Milano in crescita. Wall Street mostra un andamento misto, mentre Telecom e Nexi brillano, e lo spread BTP-Bund rimane stabile. - facebook.com facebook