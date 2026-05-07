Spray urticante a scuola Tre studenti all’ospedale

Tre studenti sono finiti in ospedale dopo che uno di loro ha spruzzato dello spray urticante nel bagno della scuola. Otto persone hanno accusato problemi respiratori e sono state assistite dai sanitari sul posto o trasportate in pronto soccorso. La scuola è stata temporaneamente evacuata mentre le forze dell'ordine indagano sull’episodio. La situazione è stata gestita con rapidità per garantire la sicurezza degli altri studenti.

di Pier Francesco Nesti Spruzza dello spray urticante nel bagno della scuola e in otto si sentono male. È successo ieri alla secondaria di primo grado Garibaldi in via Garcia Lorca, plesso scolastico che fa parte dell’Istituto comprensivo Margherita Hack. Probabilmente una goliardata, ma che al tempo stesso poteva creare anche qualche problema in più. Soprattutto, se si guarda a quanto successo nelle passate settimane anche in altre scuole italiane, finite più di una volta alla ribalta della cronaca per fatti del genere. L’ennesimo episodio, quello campigiano, di una serie che adesso inizia a essere piuttosto lunga e nella quale uno spray del genere, probabilmente al peperoncino, viene spruzzato fra le mura di una scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spray urticante a scuola. Tre studenti all’ospedale Notizie correlate Spray urticante a scuola, studenti portati in ospedaleIndagini della polizia per fare luce su quanto accaduto all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi Spray urticante a... Spray urticante a scuola, tosse e bruciori per gli studenti: quattro ragazzi in ospedale per accertamentiQuattro giovanissimi studenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Meyer per controlli medici, per fortuna in codice verde. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spray urticante a scuola, tosse e bruciori per gli studenti: quattro ragazzi in ospedale per accertamenti; Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanze; Evacuata la scuola Carducci dopo lievi malori, ipotesi spray urticante; SCUOLA CARDUCCI L'AQUILA: IPOTESI SPRAY URTICANTE, NESSUN PERICOLO, DOMANI RIPRENDONO LEZIONI. Spray urticante a scuola. Tre studenti all’ospedaleUn giovane avrebbe spruzzato la sostanza nei bagni dell’istituto Garibaldi. Gli intossicati, non in condizioni gravi, sono stati portati al Meyer. lanazione.it Spray urticante a scuola, tosse e bruciori per gli studenti: quattro ragazzi in ospedale per accertamentiStudente spruzza spray urticante nei bagni di una scuola a Campi Bisenzio: quattro compagni intossicati finiscono all'ospedale Meyer per accertamenti ... orizzontescuola.it I poliziotti hanno dovuto usare lo spray urticante per bloccarli, dopo che avevano tentato di aggredire anche le forze dell'ordine - facebook.com facebook Primo maggio a Catania, controlli stradali e tra gli eventi: usato anche lo spray urticante per rubare gioielli x.com