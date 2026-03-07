Spray urticante a scuola studenti portati in ospedale

Venerdì 6 marzo 2026, nella tarda mattinata, una succursale del Montale in via del Castoro a Marassi è stata teatro di un episodio in cui alcuni studenti sono stati portati in ospedale a causa di spray urticante. L’incidente si è verificato all’interno della scuola, coinvolgendo più studenti che hanno riportato effetti riconducibili all’inalazione del prodotto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Indagini della polizia per fare luce su quanto accaduto all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi Spray urticante a scuola. È successo nella tarda mattinata di venerdì 6 marzo 2026 all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenute tre ambulanze: Croce Verde Burlando, Nuova volontari San Fruttuoso e Squadra emergenze. Due studenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, uno in codice verde e l'altro in giallo. Altri sono stati medicati sul posto. Nel frattempo gli agenti hanno parlato con insegnanti e preside per tentare di ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili del gesto, che rischiano una denuncia.