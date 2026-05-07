Sportilia in vendita | Deve tornare a vivere

Lo storico complesso sportivo e immobiliare situato a Spinello di Santa Sofia, noto come Sportilia, è stato messo in vendita. L’area comprende l’Accademia dello Sport, un centro che ha rappresentato un punto di riferimento per attività sportive e formazione. La proprietà è stata annunciata come disponibile sul mercato, senza indicazioni di ulteriori dettagli o intenti specifici circa la futura destinazione dell’immobile.

Lo storico complesso sportivo e immobiliare di Sportilia, ovvero l’Accademia dello Sport con sede a Spinello di Santa Sofia, è in vendita. La manifestazione d’interesse è stata pubblicata da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Dopo 4 anni di chiusura e di silenzi da parte della proprietà, quindi, finalmente qualcosa si muove. L’impianto è situato nel cuore dell’Appennino romagnolo con una estensione di 170.000 metri quadri e dispone di 3 campi da calcio in erba naturale, una pista di atletica, 2 palazzetti dello sport, una sala conferenze con 250 posti a sedere, campi polivalenti esterni, un hotel con 85 camere e ristorante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sportilia in vendita: "Deve tornare a vivere" Notizie correlate Riabilitazione respiratoria: tornare a respirare e a vivere meglioFiato corto, affanno anche per piccoli sforzi, riduzione della forza muscolare, progressiva rinuncia alle attività quotidiane. La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere"Per l’8 marzo celebriamo la principessa Giulia Panichi Pignatelli, custode di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: il Borgo Seghetti Panichi,...