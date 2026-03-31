Riabilitazione respiratoria | tornare a respirare e a vivere meglio

La riabilitazione respiratoria è un percorso che aiuta le persone a migliorare la capacità di respirare e a riprendere le attività quotidiane. Chi presenta fiato corto, affanno anche con sforzi leggeri, e una riduzione della forza muscolare, può trovare beneficio in programmi specifici mirati a recuperare la funzionalità respiratoria. Questi interventi sono rivolti a soggetti con problemi respiratori cronici o acuti.

Fiato corto, affanno anche per piccoli sforzi, riduzione della forza muscolare, progressiva rinuncia alle attività quotidiane. Le patologie polmonari croniche non si limitano a un problema respiratorio: incidono in modo rilevante sull’ autonomia e sulla qualità della vita, influenzando la sfera fisica, psicologica e relazionale. La riabilitazione respiratoria nasce per offrire una risposta concreta a questa condizione. Non si tratta di una semplice attività fisica, ma di un percorso clinico strutturato che punta a migliorare l’ossigenazione dei muscoli, rendere più efficiente la meccanica ventilatoria e ridurre la dispnea. L’obiettivo è favorire il recupero funzionale e restituire alla persona una maggiore indipendenza nelle azioni di ogni giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Respirare bene per vivere meglio: il potere vitale dell’ossigeno Leggi anche: Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio" Studiare meglio per vivere meglio. Neuroscienze e metodo di studioStudiare, quando è vissuto come una semplice rincorsa al voto o come una maratona di pagine da finire o di videolezioni da vedere, diventa facilmente... Bpco: il ruolo fondamentale della riabilitazione respiratoria