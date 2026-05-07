Tra luglio e dicembre, il Conero si trasforma in un palcoscenico per 16 discipline sportive diverse, attirando appassionati e curiosi lungo la costa. Durante questi mesi, numerose attività si svolgono nelle piazze e negli spazi pubblici, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. La Sportime Card permette di ottenere sconti su vari tour e attrezzature sportive, facilitando l'accesso a queste iniziative per chi desidera praticare o semplicemente scoprire nuove discipline.

? Cosa scoprirai Quali 16 discipline sportive animeranno la costa tra luglio e dicembre?. Come potrà la Sportime Card offrire sconti su tour e attrezzature?. Chi porterà controlli cardiologici e pneumologici direttamente sui campi da gioco?. Perché lo sport diventerà uno strumento di prevenzione sanitaria a Sirolo?.? In Breve Programma include 16 discipline tra tennis, padel, vela, canoa e attività equestri.. Annamaria Ciccarelli e Stefano Sampaolesi coordinano le attività tra mare e sentieri.. Sportime Card offre sconti su attrezzatura e tour guidati per i partecipanti.. Associazione IES organizza visite cardiologiche e pneumologiche a Sirolo con l'ASD Bianchini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport nelle piazze: il Conero si anima con 16 discipline diverse

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