Sport invernali al Cavazzi si imparano varie discipline e anche il fair play

Al Liceo degli Sport Invernali dell’Istituto Cavazzi si insegnano diverse discipline legate agli sport sulla neve, con un’attenzione anche ai valori come il fair play. La scuola si trova in un comune dell’Appennino e offre corsi pratici e teorici, coinvolgendo studenti di diverse età. Le attività si svolgono presso strutture dedicate e sono finalizzate alla formazione tecnica e alla promozione di comportamenti corretti durante le competizioni.

Il Liceo degli Sport Invernali dell’Istituto Cavazzi, del piccolo comune appenninico di Pievepelago, ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni: è stata dedicata a questa scuola una nuova sede, situata nel centro del paese, inaugurata nel settembre 2023, si propone un’ offerta didattica sperimentale per tutti gli studenti che vogliono approfondire conoscenze nell’ambito sportivo, economico e scientifico. Sono incrementati di gran lunga gli iscritti, in particolare in questi ultimi anni e questo è il concreto riconoscimento dell’importanza che questa scuola riveste per il territorio della montagna e per tutta la Regione. Sono stati fatti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport invernali, al Cavazzi si imparano varie discipline e anche il fair play Notizie correlate Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionaliSettimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità. Quando il calcio si ricorda di essere sport: da Fumagalli a Stevens, storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpiciIl calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti.