Quando il calcio si ricorda di essere sport | da Fumagalli a Stevens storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpici

Il calcio si riscopre oggi come uno sport in cui il rispetto e il fair play sono protagonisti, con storie di giocatori come Fumagalli e Stevens che dimostrano valori olimpici in campo. Mentre il calcio viene spesso associato a polemiche, proteste e violenze sugli spalti, queste vicende mettono in evidenza come il rispetto tra atleti possa rappresentare un esempio positivo per il mondo dello sport.

Il calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti. Eppure, ogni tanto, succede qualcosa che ricorda a tutti perché questo sport continua a essere il più amato al mondo. Succede quando, in pochi secondi, un gesto istintivo ribalta la logica della competizione e riporta al centro i valori più autentici dello sport. È accaduto nell’ultima giornata di Serie B, durante la sfida tra Reggiana e Südtirol. Un episodio che mi ha riportato alla memoria – complice anche il suggerimento dei social – una storia di poco più di un anno fa in Belgio, con protagonista il giovane portiere del Genk. Due episodi diversi, lontani per contesto e categoria, ma uniti dallo stesso filo conduttore: quando l’umanità riesce a superare il risultato e lo sport torna a mostrarsi nella sua forma più autentica. 🔗 Leggi su Sportface.it

Davide Nicola erede di Gigi Simoni: il premio "Allenatore Gentleman" celebra fair play e valori nello sport.Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è stato insignito del premio "Allenatore Gentleman 2024/2025" a Milano, nella sede della Lega Serie B.

