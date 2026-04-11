Sono gli ultimi giorni per presentare le domande relative al bando dedicato ai progetti rivolti ai giovani, con scadenza fissata per mercoledì 15 aprile 2026. Il bando permette a gruppi di giovani, anche informali, di proporre iniziative e progetti. Le persone interessate devono inviare le proposte entro la data stabilita per poter partecipare alle eventuali selezioni.

Ultimi giorni disponibili per partecipare al bando (scadenza 15 aprile 2026) relativo a progetti che possono essere presentati da gruppi di giovani, anche informali. In questo le politiche giovanili sul territorio dell’Appennino reggiano infatti hanno ottenuto un importante risultato. Dalla partecipazione da parte dell’Unione Montana agli ultimi i bandi regionali L1408 sono arrivati sul territorio 231.600 euro relativi al biennio 2026 e 2027 per fare progettazioni per la fascia 14-35 anni. La consigliera con delega alle Politiche giovanili Claudia Martinelli: "Una cifra consistente, frutto di 3 bandi che hanno piazzato su 40 unioni e capoluoghi il territorio appenninico al secondo posto in regione per quota economica assegnata e al terzo per percentuale ottenuta rispetto alla richiesta (85%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti dedicati ai giovani, il bando scade mercoledì

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Aperto il bando 2026 del @ServizioU al #Cnr 3 progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio bibliografico scientifico e archivistico. 36 volontari (18–28 anni) in 13 sedi Cnr 519,47 € al mese Scadenza: 8 aprile 2026 – ore 14 cnr.it/it/news/1420 x.com