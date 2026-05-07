Sport in Sicilia 8,5 milioni per il 2026 | ecco il decreto per federazioni ed enti

Il dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato un decreto che assegna 8,5 milioni di euro per le attività sportive in Sicilia nel 2026. La somma sarà destinata a federazioni ed enti che operano nel settore sportivo. La decisione riguarda le risorse finanziarie destinate al potenziamento delle strutture e delle iniziative sportive nella regione.

Il dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha dato il via libera al decreto che stanzia 8,5 milioni di euro per potenziare le attività sportive in Sicilia nel 2026. La dotazione finanziaria servirà a incentivare la realizzazione di strutture e servizi, con un'attenzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Sono 1.100 i lavoratori a rischio in Sicilia tra privato sociale ed enti pubblici Accreditamento degli enti di formazione: cambiano le regole. Ecco cosa è previsto nel Decreto PNRRIl decreto attuativo del PNRR interviene nuovamente sulla disciplina della formazione in servizio degli insegnanti prevista dal decreto legislativo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attacchi: Il Comitato Regionale organizza uno stage per la crescita della disciplina; U19: il remake della finale del 2023, Sicilia-Calabria; Torneo Nazionale ANM Calcio a 8, Catania Campione 2026; Torneo delle Regioni 2026, semi spettacolo: venerdì 1 maggio le quattro finali a Fondi. Sport, 8,5 milioni di euro per potenziare le attività in SiciliaOtto milioni e mezzo di euro per potenziare lo sport in Sicilia. L'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto e avviato la procedura con la quale le Fed ... scrivolibero.it Sport in Sicilia, 8,5 milioni per il 2026: ecco il decreto per federazioni ed entiL'assessorato regionale avvia le procedure per i contributi destinati al potenziamento delle attività isolane, puntando su giovani e inclusione con la possibilità di anticipazioni dell'ottanta per cen ... agrigentonotizie.it Vi aspettiamo al GIOCASPORT SUMMER CAMP! Il camp estivo di sport, natura e tanto divertimento - facebook.com facebook Donadoni spoke to Gazzetta dello Sport: “Against Atalanta they need all three points because Roma are flying.” x.com