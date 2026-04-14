Sono 1.100 i lavoratori a rischio in Sicilia tra privato sociale ed enti pubblici

In Sicilia, circa 1.100 lavoratori tra settori del privato sociale e enti pubblici sono attualmente a rischio di perdita del posto di lavoro. La questione del precariato è tornata a essere oggetto di discussione all’interno della commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale, presieduta da un rappresentante istituzionale. Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sono state ascoltate in merito alla situazione occupazionale nella regione.

Il tema del precariato in Sicilia torna al centro del dibattito istituzionale. Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sono state ascoltate dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars, presieduta dall’onorevole Ignazio Abbate, per affrontare una questione che, nell’isola, riguarda oltre.🔗 Leggi su Palermotoday.it IaaS ibrida: una guida per la trasformazione digitale di aziende ed enti pubbliciLa Infrastructure as a Service (IaaS) ibrida si afferma in uno scenario in cui la polarità tra cloud pubblico e soluzioni on-premise può non trovare... Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeL’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese. Argomenti più discussi: Rapporto Ristorazione 2026 | Ristorazione: consumi a quota 100 miliardi di euro, in calo imprese e lavoratori dipendenti - FIPE; Fipe: consumi a quota 100 miliardi ma calano imprese e dipendenti nei pubblici esercizi; Badge digitale di cantiere: quali sono le sanzioni per le imprese; Decreto Primo maggio, dal bonus giovani alle agevolazioni per le lavoratrici: le ipotesi. "Il calcio perderà le nuove generazioni. Le partite sono troppo lunghe. Numero uno: ridurrei da 45 minuti ciascun tempo a 25 minuti. Un’altra cosa: non userei mai cartellini rossi o gialli. Farei: fuori per 5 minuti per un giallo, 20 minuti per un rosso. Le nuove ge - facebook.com facebook Non sono state le parole sul papa ad aver portato Meloni a esprimersi su Trump, costui ne ha dette e fatte di peggiori nell'ultimo anno, e con Meloni profondamente in accordo. Voleva pure dargli il premio Nobel. Sono state le batoste. Frettoloso e tardivo cambi x.com