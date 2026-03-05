Accreditamento degli enti di formazione | cambiano le regole Ecco cosa è previsto nel Decreto PNRR

Il decreto attuativo del PNRR introduce nuove regole per l'accreditamento degli enti di formazione, modificando la disciplina sulla formazione in servizio degli insegnanti stabilita dal decreto legislativo del 2017. La normativa aggiornata definisce i criteri e le procedure per l'accreditamento degli enti che offrono percorsi formativi destinate agli insegnanti. Le modifiche interessano direttamente le modalità di erogazione e verifica delle attività di formazione.

Il decreto attuativo del PNRR interviene nuovamente sulla disciplina della formazione in servizio degli insegnanti prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In particolare modifica l’articolo 16-ter, che regola il sistema di formazione continua e incentivata dei docenti, collegato agli obiettivi della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n.

