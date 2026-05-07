Il mondo dello sport a Taranto torna a essere al centro dell’attenzione dopo le recenti dichiarazioni della vicepresidente di una squadra di pallavolo locale. La questione riguarda la necessità di un cambiamento nelle politiche di supporto alle società sportive di vertice, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di attività e crescita delle realtà sportive presenti in città. La discussione si concentra sulla relazione tra istituzioni e club, evidenziando le sfide attuali.

Tarantini Time Quotidiano Il tema del rapporto tra istituzioni e sport torna al centro del dibattito a Taranto dopo le dichiarazioni della vicepresidente della Prisma Volley. A intervenire è la consigliera comunale F. Bianca Boshnjaku, che invita a una riflessione più ampia sul sistema sportivo cittadino. “Le parole della vicepresidente della Prisma Taranto non possono essere archiviate come un semplice sfogo. Sono, piuttosto, il segnale chiaro di una difficoltà strutturale che riguarda l’intero sistema sportivo cittadino”. Secondo la consigliera, le criticità evidenziate da una realtà che ha rappresentato la città ai massimi livelli della pallavolo nazionale non possono essere considerate episodiche.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sport a Taranto, Boshnjaku: “Serve un cambio di passo per sostenere le società di vertice”

Notizie correlate

Milan, Champions ad un passo ma serve un cambio di passoLa strada verso la Champions League per il Milan, sulla carta, era tracciata, ma i rossoneri non sono riusciti a dare continuità ai risultati,...

Verde urbano, le associazioni chiedono le dimissioni dell'assessore Aprile: "Serve un cambio di passo"Il Forum Patto Verde e Wwf Foggia denunciano il fallimento delle politiche ambientali e della gestione del verde pubblico dell’attuale...