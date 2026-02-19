Splendida Cornice stasera su Rai 3 | Fabrizio Gifuni e tutti gli ospiti di Geppi Cucciari

Stasera alle 21.20 su Rai 3, la trasmissione Splendida Cornice torna in onda con Geppi Cucciari al comando. Fabrizio Gifuni sarà tra i protagonisti, insieme ad Ambra Angiolini e altri ospiti. La puntata si svolge in una cornice ricca di musica e conversazioni, con un pubblico presente in studio. La conduttrice intervisterà gli ospiti, creando un’atmosfera conviviale e coinvolgente. La serata promette momenti di intrattenimento e condivisione, offrendo uno spaccato di cultura e leggerezza. La trasmissione si concluderà come di consueto, alle 23.00.

Questa sera alle 21.20 su Rai 3, Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice con Fabrizio Gifuni, Ambra Angiolini e altri ospiti. Tra musica, danza e collegamenti straordinari, la serata unisce cultura e intrattenimento. Si rinnova l'appuntamento con Splendida Cornice: questa sera giovedì 19 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, il programma di Rai Cultura torna a intrecciare sapere e leggerezza in una formula originale e coinvolgente. Con la conduzione di Geppi Cucciari, la serata si sviluppa in un racconto televisivo vivace e raffinato. Tra gli appuntamenti della puntata, performance dal vivo e collegamenti speciali con un campione dell'ippica.