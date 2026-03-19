SPLENDIDA CORNICE | GEPPI CUCCIARI CELEBRA MILLY CARLUCCI E CANZONISSIMA

Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice torna con un nuovo appuntamento giovedì 19 marzo in prima serata su Rai3. Anche questa settimana un mix di divulgazione e intrattenimento per uno spettacolo brillante. Numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata. Tra questi Milly Carlucci, pronta a tornare da sabato 21 marzo su Rai1 con lo storico show “Canzonissima”, e i The Jackal nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello, alla conduzione del nuovo programma “Stasera a letto tardi” su Rai2. Saranno inoltre presenti lo scrittore Paolo Di Paolo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani ed Ettore Andenna, giornalista e conduttore di programmi storici come l’indimenticato “Giochi senza Frontiere”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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