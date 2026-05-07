Spinea matrimoni e unioni civili anche nell' Oratorio di Santa Maria Assunta

A partire dalla prossima estate, l'Oratorio di Santa Maria Assunta a Spinea sarà disponibile per le cerimonie di matrimonio e unioni civili. La struttura, nota per il suo fascino storico, potrà accogliere gli sposi e le coppie che desiderano celebrare il loro giorno speciale in un ambiente particolare. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno approvato l’uso della struttura per tali eventi.

Dalla prossima estate anche il suggestivo Oratorio di Santa Maria Assunta di Spinea potrà ospitare la celebrazione di matrimoni e unioni civili. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, che mette così a disposizione una nuova sede per le cerimonie, che va ad affiancarsi alla sala del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Matrimoni e unioni civili a Latina, il Comune cerca location di “particolare pregio” Arquà Petrarca celebra i 1000 anni della chiesa di Santa Maria AssuntaArquà Petrarca si prepara a celebrare i 1000 anni della Chiesa di Santa Maria Assunta, cuore spirituale e identitario del borgo, con una messa... Contenuti e approfondimenti Calano matrimoni e divorzi, unioni gay su del 7,3%Continua, inesorabile, il calo dei matrimoni in Italia (-6,7% nei primi otto mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2023), soprattutto a diminuire sono quelli religiosi (-8,2%), ma al ... ansa.it Documento Pdl: no a riconoscimento giuridico di matrimoni e unioni gayNon siamo disposti a svuotare l'istituzione del matrimonio, attribuendo a unioni affettive, anche omosessuali, un riconoscimento giuridico analogo a quello matrimoniale. È questo il punto centrale ... avvenire.it