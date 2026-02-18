Matrimoni e unioni civili a Latina il Comune cerca location di particolare pregio

Il Comune di Latina ha avviato una ricerca di location di alta qualità per ospitare matrimoni e unioni civili. La decisione nasce dalla volontà di offrire spazi più belli e suggestivi, lontano dagli uffici tradizionali, che possano rendere ogni cerimonia più speciale. L’amministrazione sta valutando luoghi con caratteristiche uniche, come ville storiche o giardini curati, per migliorare l’esperienza delle coppie. La scelta mira a rendere più memorabili i momenti più importanti della vita.

Pubblicato l’avviso pubblico. La sindaca Celentano: “Oltre a soddisfare desiderio delle coppie, questa soluzione può rappresentare un’opportunità per gli imprenditori, decidendo di investire nel settore” Il Comune di Latina cerca location di “particolare pregio” da “eleggere” a uffici separati di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili. Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso consultabile sul sito internet del Comune, potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 20 marzo. “Lo scopo di questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano – è quella di soddisfare le esigenze delle coppie che, decidendo di sposarsi o unirsi civilmente per un progetto di vita comune, non vogliono rinunciare al fascino dei luoghi in cui ufficializzare la relazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

