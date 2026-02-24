Arquà Petrarca celebra i 1000 anni della chiesa di Santa Maria Assunta

Arquà Petrarca festeggia il milleennale della chiesa di Santa Maria Assunta, costruita nel XII secolo per volontà della comunità locale. La ricorrenza si apre con una messa solenne prevista per venerdì 27 febbraio alle 20, officiata dal Vescovo di Padova. La celebrazione coinvolge anche il coinvolgimento diretto di numerosi abitanti, che si preparano a partecipare al momento storico. La festa si conclude con un corteo tra le vie del borgo.

Arquà Petrarca si prepara a celebrare i 1000 anni della Chiesa di Santa Maria Assunta, cuore spirituale e identitario del borgo, con una messa solenne in programma venerdì 27 febbraio alle ore 20, presieduta dal Vescovo di Padova, Mons. Claudio Cipolla. È qui che si svolsero le esequie di Francesco Petrarca e, secondo le sue volontà testamentarie, nei pressi dell’edificio trovò sepoltura, suggellando in modo definitivo il legame tra il poeta e il borgo euganeo che scelse come dimora negli ultimi anni della sua vita. Un anniversario di straordinario valore simbolico che riporta l’attenzione su uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e artistico dei Colli Euganei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Doganella di Ninfa, furto nella chiesa di Santa Maria Assunta: sparite 15 statue del presepe, anche la NativitàNella chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa si è verificato un furto che ha portato alla scomparsa di 15 statue del presepe, tra cui la Natività.

Leggi anche: Terminati i lavori di restauro della facciata della pieve di Santa Maria Assunta