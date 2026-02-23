Casertavecchia | il borgo si anima tra spettacoli e musica

Il borgo di Casertavecchia si anima con spettacoli e musica, perché si è svolta la rassegna culturale

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro La magia del Carnevale non si è spenta. Ieri 22 febbraio 2026 il ridente borgo medioevale di Casertavecchia ha ospitato “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassega culturale diffusa promossa dal Comune di Caserta e realizzata, per questa edizione, da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. La giornata è stata interamente dedicata ai bimbi e alle famiglie con “Carnevale al Borgo”, tra animazione e spettacoli nella suggestiva location di Piazza Vescovado e Giardini della Cattedrale. A partire dalle 10:00 si sono esibiti gli acrobati del Cartoon Circus con uno spettacolo colorato e coinvolgente pensato per i più piccoli e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Comunalia, il Carnevale al Borgo anima CasertavecchiaComunalia, il Carnevale al Borgo, porta alle strade di Casertavecchia un’atmosfera di festa e allegria, a causa delle molte maschere e carri colorati.

Borgo di Natale a Conversano: ultimi appuntamenti tra musica, spettacoli e tradizioneConverseano si avvia a concludere il suo Borgo di Natale, offrendo gli ultimi eventi dedicati a musica, spettacoli e tradizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale al borgo di Casertavecchia: il 22 febbraio spettacoli e concerto a lume di candela; Casertavecchia (CE). 'Comunalia': domenica il Carnevale anima l'antico Borgo con numerosi eventi; Il Carnevale nel centro di Caserta e a Casertavecchia; Carnevale a Casertavecchia: luci, colori e magia nel borgo medievale per Comunalia, un inverno d’autore.

Caserta, il Carnevale al Borgo anima CasertavecchiaCASERTA – Domenica 22 febbraio La magia del Carnevale si sposta nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia con un appuntamento extra di luci e colori di Comunalia, un inverno d’autore, la rass ... ecodicaserta.it

Carnevale a Casertavecchia: luci, colori e magia nel borgo medievale per Comunalia, un inverno d’autoreDomenica 22 febbraio il suggestivo borgo di Casertavecchia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per Carnevale al Borgo, l'evento che porta l'allegria della maschera più amata dell'anno nel ... casertaweb.com

Un “salto” nel Medioevo nel borgo antico di #Casertavecchia - facebook.com facebook