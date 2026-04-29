Mirano si anima con L’isola che non c’è | una giornata tra shopping food e spettacoli

Domenica 3 maggio il centro storico di Mirano sarà teatro di un evento dedicato a tutta la famiglia, intitolato “Mirano l’isola che non c’è”. La manifestazione offrirà una giornata ricca di attività, tra negozi aperti, proposte gastronomiche e spettacoli. L’evento si ispira alle origini storiche della città, che un tempo era un’isola circondata dal fiume Muson. La giornata promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera vivace e varia.

Domenica 3 maggio il centro storico di Mirano ospiterà “Mirano l’isola che non c’è”, un evento che richiama già nel titolo le origini storiche della città, un tempo vera e propria isola delimitata dai rami del fiume Muson. Dalle ore 9.00 alle 20.00, le vie e le piazze si animeranno con un ricco.🔗 Leggi su Veneziatoday.it How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Casertavecchia: il borgo si anima tra spettacoli e musicaA partire dalle 10:00 si sono esibiti gli acrobati del Cartoon Circus con uno spettacolo colorato e coinvolgente pensato per i più piccoli e le loro... Il Carnevale anima Mirano con colori, musica e tradizioni per tutta la comunitàAnche quest’anno il Carnevale animerà le strade di Mirano con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città, tra musica, teatro, giochi e...