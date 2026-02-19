Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 febbraio

Tanti gli appuntamenti in programma nel salernitano nel fine settimana. Numerose le sfilate di carnevale in giro per la Provincia. A Salerno da non perdere lo spettacolo al teatro Verdi di Gabriele Lavia. Risate assicurate con i "Ditelo voi" protagonisti della Rassegna "Che Comico" Tanti gli appuntamenti legati al Carnevale nel fine settimana. Sabato divertimento assicurato con il Carnevale Sanvalentinese a San Valentino Torio (21 febbraio) e il Carnevale Marzanese a S. Marzano sul Sarno (21 febbraio). I festeggiamenti proseguono poi domenica con il 52° Gran Carnevale Maiorese a Maiori (22 febbraio), il Carnevale Scafatese a Scafati (22 febbraio), la giornata conclusiva a San Valentino Torio (22 febbraio) e il Carnevale Casalvelinese a Casal Velino (22 febbraio).🔗 Leggi su Salernotoday.it

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 13 al 15 febbraio

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio

