Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 10 al 12 aprile

Durante il fine settimana tra il 10 e il 12 aprile, a Salerno e nella provincia si svolgono diverse iniziative e sagre. Tra gli eventi più attesi, nel centro storico di Pagani si tiene la Festa della Madonna delle Galline, che si estende dal 10 al 14 aprile. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da tutta la regione.

Dal 10 al 14 aprile, il centro storico di Pagani ospita la celebre Festa della Madonna delle Galline. Il ricco programma, intitolato "Stella del Mattino", unisce devozione, antichi altari votivi, la musica popolare del Ritmo Festival e suggestive mostre fotografiche tra i cortili. Scopri di più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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