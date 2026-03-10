La Turchia ha annunciato l’installazione di sistemi di difesa aerea Patriot, definiti come strumenti contro le minacce nel proprio spazio aereo. La decisione arriva in un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, con un possibile avvicinamento del conflitto all’Europa. La mossa riguarda la preparazione del sistema per l’uso imminente e coinvolge le forze armate turche.

La guerra in Medio Oriente si avvicina all'Europa. Così, la Turchia annuncia che un sistema di difesa aerea Patriot è in fase di preparazione per essere reso operativo nella parte orientale del Paese, nell'ambito degli sforzi coordinati con la Nato per aiutare a proteggere lo spazio aereo nazionale in un contesto di tensioni regionali. Lo riporta Anadolu. In una dichiarazione, il ministero della Difesa Nazionale ha affermato «alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, sono state adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo e siamo in consultazione con la Nato e i nostri alleati». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La Turchia schiera i Patriot. «Sistema di difesa contro le minacce del nostro spazio aereo»: il nuovo scenario

Articoli correlati

Iran, la guerra nel Golfo in diretta: la Turchia schiera i Patriot, "consultazioni con la Nato"Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra...

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 10 marzo. Nuovo attacco di Tehran agli Emirati. La Turchia dispiega i Patriot nella base Nato di MalatyaMentre il presidente statunitense Donald Trump afferma che la guerra in Iran “finirà molto presto” e aggiunto che le forze di Tehran “hanno perso...

Approfondimenti e contenuti su La Turchia schiera i Patriot Sistema di...

Temi più discussi: Guerra Iran, la Turchia schiera sei caccia F-16 a Cipro: aumentano le forze aeree della Nato; La Turchia schiera sei caccia F-16 e difesa aerea a Cipro Nord; Missili nei cieli della Turchia, e ora Macron scende in campo; Von der Leyen all’Ue: Il vecchio ordine mondiale non tornerà.

La Turchia schiera i Patriot, 'in consultazione con Nato'(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Turchia annuncia che un sistema di difesa aerea Patriot è in fase di preparazione per essere reso operativo nella parte orientale del Paese, nell'ambito degli sforzi coordin ... tuttosport.com

Turchia: la NATO schiera i Patriot a difesa dei confini aereiANKARA - La Turchia sta preparando un sistema di difesa aerea Patriot per essere operativo nella parte orientale del Paese. Una operazione coordinata con la Nato per proteggere lo spazio aereo naziona ... primapress.it

La Turchia annuncia che un sistema di difesa aerea Patriot è in fase di preparazione per essere reso operativo nella parte orientale del Paese, nell'ambito degli sforzi coordinati con la Nato per aiutare a proteggere lo spazio aereo nazionale in un contesto di t - facebook.com facebook

La Turchia schiera un sistema di difesa aerea Patriot, "in consultazione con la Nato" #ANSA x.com