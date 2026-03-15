Ospedale e Società della Salute | I nostri cittadini hanno diritto a cure e servizi di qualità

Il sindaco ha ribadito l’importanza di garantire ai cittadini servizi sanitari pubblici di qualità, sottolineando l’attenzione rivolta dall’amministrazione su questo tema. Dopo un intervento in consiglio comunale, le questioni relative all’ospedale e alla Società della Salute sono state ulteriormente discusse. La discussione si concentra sulla necessità di assicurare cure adeguate e servizi efficienti per la popolazione locale.

E’ ancora alta l’attenzione del sindaco Volpini sui temi dei servizi sanitari pubblici. Dopo l’intervento in consiglio comunale – riportato da La Nazione - i temi vengono approfonditi. Pur sottolineando il grande impegno di chi oggi opera nel settore, sono state le parti sociali del tavolo permanente sulla sanità, presieduto da Lia Simonetti a sollevare alcune questioni. Da qui l’informativa in consiglio con l’annuncio della richiesta di un incontro con l’assessora regionale Monia Monni. "Preoccupa la situazione dell’attuale organizzazione, gestione e programmazione dei servizi ospedalieri, sanitari, socio-sanitari territoriali e socio-assistenziale a servizio della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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