Il canile di Riccione si rinnova e diventa un centro servizi territoriale

Il canile intercomunale di Riccione ha subito una trasformazione e ora funziona come un centro servizi territoriale dedicato a cani e gatti, oltre che ai loro proprietari. La struttura, che in passato aveva come funzione principale l'accoglienza degli animali, ora offre servizi più ampi e diversificati. La ristrutturazione ha portato a un cambiamento di ruolo per l'area, che si concentra anche sul supporto e l'assistenza alle famiglie con animali domestici.

Una nuova vita per il canile intercomunale di Riccione che si trasforma in un centro servizi dedicato ai cani e ai gatti e ai loro proprietari. L’inaugurazione è in programma domenica 26 aprile alle 16, quando la struttura presenterà ufficialmente i nuovi spazi e le attività pensate per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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