Spaventoso incidente in bici per Valerio Agnoli Decisivo l' intervento dell' amico Vincenzo Nibali

Un incidente grave si è verificato nelle ultime ore lungo le strade del nord della Ciociaria, coinvolgendo l'ex ciclista professionista Valerio Agnoli. Sul posto sono intervenuti il suo amico Vincenzo Nibali e le forze dell'ordine. Agnoli è stato trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza delle strade e sulla tutela dei ciclisti.

Un brutto incidente stradale ha coinvolto nelle ore scorse l'ex ciclista professionista ciociaro Valerio Agnoli lungo le arterie del nord della Ciociaria, portandolo a un ricovero ospedaliero e a una profonda riflessione pubblica sulla sicurezza. Il racconto dell'incidenteAgnoli, noto per una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Annatonia Margiotta, Vincenzo Nibali a Taviano: valorizzare merito e competenze? Un evento da non perdere a Taviano! Siamo felici di invitarvi all’incontro con Annatonia Margiotta, pedagogista, mediatrice familiare e... Vincenzo Nibali: "Vingegaard? Vi dico quale sarà la sua strategia nel Giro"Vincenzo Nibali, vincitore del Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016, ha commentato così la possibile strategia di Vingegaard al prossimo Giro: "Mi...