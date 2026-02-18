Annatonia Margiotta Vincenzo Nibali a Taviano | valorizzare merito e competenze

Annatonia Margiotta, pedagogista e mediatrice familiare, sarà a Taviano per una presentazione che mette al centro merito e competenze. La causa di questo evento è la volontà di condividere strumenti pratici per migliorare la responsabilità personale e professionale. Margiotta discuterà di come valorizzare le capacità individuali attraverso esempi concreti e tecniche di PNL Bioetica. L’appuntamento si svolge in un momento in cui il tema delle competenze risulta sempre più centrale nel mondo del lavoro. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

? Un evento da non perdere a Taviano! Siamo felici di invitarvi all'incontro con Annatonia Margiotta, pedagogista, mediatrice familiare e pratictioner in PNL Bioetica, per parlare di temi come quello della responsabilità, del merito e delle competenze, in occasione della presentazione del suo libro "VALORIZZARE MERITO E COMPETENZE" Un'opera che propone una riflessione concreta sul ruolo del diritto, dell'etica e della formazione per costruire una società più giusta, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi di una onirica Agenda ONU 2080.?? A dialogare con l'autrice sarà Paola Reho, ispettrice del lavoro, mentre l'introduzione sarà affidata a Elisa Ferocino, Presidente "La Piramide". MERITO E COMPETENZE, UNA SFIDA IMPORTANTE. Il convengo del 21 febbraio prossimo é una riflessione pubblica su una parola che troppo spesso pronunciamo senza praticarla davvero: merito. Il volume di Annatonia Margiotta, "Valorizzare merito e co