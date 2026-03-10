Romina Power ha commentato pubblicamente la decisione del Tribunale riguardo alla separazione tra lei, Al Bano e i loro figli. La cantante ha affermato che lei e la sua famiglia vivevano in armonia nel bosco e si è detta sorpresa dalla scelta giudiziaria, sottolineando la difficile condizione di una madre lontana dai propri figli. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito aperto sulla questione.

Nel suo sfogo, la critica si allarga al sistema italiano, sostenendo che una vicenda simile non avrebbe avuto lo stesso epilogo altrove, in Europa. «L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro Paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna. questo non sarebbe successo». La cantante rivolge anche un appello diretto alle istituzioni, chiedendo un intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché «possa intervenire per proteggere questa famiglia». Nel messaggio tagga anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poco dopo, l’artista ha pubblicato una vecchia fotografia di famiglia: lei e Al Bano seduti su un prato insieme ai quattro figli, Ylenia, Romina, Cristèl e Yari, quando erano ancora bambini, con la didascalia: «L’altra famiglia del bosco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Power: «Anche io, Al Bano e i nostri figli eravamo una famiglia nel bosco. Come si può separare una mamma dai suoi figli?»

