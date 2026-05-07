Spari nella notte contro un’abitazione | indaga la polizia

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Sarno, si sono verificati alcuni spari contro un’abitazione in via Cantarone. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti per raccogliere elementi e verificare la dinamica degli eventi. La zona è stata messa sotto sorveglianza mentre si cerca di identificare eventuali testimoni.

Momenti di tensione nella notte tra martedì e mercoledì a Sarno, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione situata in via Cantarone. L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona. Secondo le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026 Notizie correlate Spari nella notte a Catania: colpito un appartamento privato, indaga la poliziaABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosi diversi colpi contro un’abitazione Momenti di tensione nella notte a Catania, dove diversi colpi di pistola sono... Firenze, colpi di pistola contro un portone. L’allarme dato nella notte, indaga la poliziaFirenze, 24 aprile 2026 – Indagini a Firenze per alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi contro un portone nella notte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zona Fiera, la rissa e poi l'agguato nella notte: spari contro una casa e un'auto; Spari nella notte contro un’abitazione: indaga la polizia; Spari contro i carabinieri a Napoli, il cecchino finisce in cella. La pista: Sfida allo Stato; Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo. Spari nella notte contro ristorante a Sferracavallo a Palermo, non si fermano le intimidazioniNuovi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte nella borgata marinara, lasciando sul terreno i segni di una violenza che sembra non voler concedere tregua. La scorsa […] ... blogsicilia.it Sferracavallo, colpito ‘Brigantino’: venti spari contro il ristorantePALERMO – Più di venti colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro la vetrata del ristorante Brigantino, a Sferracavallo. Il locale si trova nella piazza della borgata marinara dove, ... livesicilia.it Domenico Fiorillo, proprietario della nota azienda informatica, ricostruisce la notte degli spari contro la sua azienda: «Ho subito una ventina di attentati ma dopo gli arresti del 2019 sembrava tutto cambiato». Stasera la fiaccolata guidata dal vescovo e la diretta - facebook.com facebook Spari contro una caserma dei carabinieri a Napoli la sera della vigilia di Natale 2024: un arresto. I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta x.com