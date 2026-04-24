Firenze colpi di pistola contro un portone L’allarme dato nella notte indaga la polizia

Nella notte a Firenze sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un portone, facendo scattare l’allarme. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sui responsabili o sulle motivazioni. Nessuna persona è rimasta ferita e le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul posto. La zona è stata transennata e le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire i motivi di quanto avvenuto.

Firenze, 24 aprile 2026 – Indagini a Firenze per alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi contro un portone nella notte. E’ successo in via Boito, a pochi passi dalla Manifattura Tabacchi, nei pressi delle Cascine. I fatti risalgono ad oggi, venerdì 24 aprile. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti: sul posto è intervenuta una volante, ma il bersaglio è stato individuato soltanto stamani. Da quanto appreso la vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Resta da capire se i colpi siano stati esplosi dalla stessa arma: anche su questo sta indagando la polizia scientifica. Nel palazzo non vivono persone note o sottoposte a forme di vigilanza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, colpi di pistola contro un portone. L’allarme dato nella notte, indaga la polizia Notizie correlate Spari nella notte a Ostia: colpi contro un portone e un’auto in via delle AzzorreMomenti di paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in via delle Azzorre. Leggi anche: Colpi di pistola: ferito un imprenditore, indaga la polizia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina in negozio alimentari a Empoli, esploso colpo di pistola; Rapine a mano armata sull'asse della FiPiLi: colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento; Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada. Colpi di pistola contro un portone a FirenzeColpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. A dare l'allarme al 112 Nue alcuni residenti. Sul posto è intervenuta una volante, ma solo stamattina è ... ansa.it Firenze, colpi di pistola contro un portone. Paura nella notte, indaga la poliziaE’ successo in via Boito, nella zona della Manifattura Tabacchi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che vivono nella zona ... lanazione.it In #A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. #viabiliTOS x.com Il caso a Firenze - Il “cilindrone” che oscura la cupola - facebook.com facebook