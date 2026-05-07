Spari davanti a una barberia a San Cristoforo | arrestato il nipote di Turi Cappello

A San Cristoforo, davanti a una barberia, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. La polizia, su incarico della Procura, ha arrestato un giovane di 22 anni, nipote di un noto boss, e ha disposto una misura cautelare nei suoi confronti. L'operazione rientra in un'indagine in corso e si è conclusa con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita misura cautelare. La polizia, su delega della Procura distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Rosario Litteri, 22 anni, nipote del boss Turi Cappello. Il giovane è accusato di porto e detenzione illegale di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale il 20 aprile scorso al termine delle indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile della questura di Catania. Il ferimento davanti alla barberia. Secondo gli investigatori, Litteri sarebbe responsabile del ferimento di un uomo raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra lo scorso 10 febbraio davanti a una barberia di via Della Concordia, nel quartiere San Cristoforo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spari davanti a una barberia a San Cristoforo: arrestato il nipote di Turi Cappello Notizie correlate Leggi anche: Ruba un Suv e semina il panico tra le vie di San Cristoforo, ladro 53enne arrestato dai carabinieri Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestato 53enne su un SUV rubatoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali e primo sospetto Nel quartiere San Cristoforo di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati...