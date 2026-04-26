Ruba un Suv e semina il panico tra le vie di San Cristoforo ladro 53enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Cristoforo con l'accusa di furto aggravato. Durante un controllo, i militari hanno notato un Suv di lusso che sfrecciava a forte velocità lungo via della Concordia, diretto verso via Acquicella. L'auto era stata rubata poco prima e l'uomo è stato fermato e portato in caserma.

I carabinieri hanno arrestato un 53enne catanese per furto aggravato. I militari dell’Arma, hanno notato, in via Adamo, a San Cristoforo un Suv di lusso che percorreva a velocità sostenuta via della Concordia in direzione di via Acquicella. I carabinieri hanno deciso di capire il motivo di tanta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestato 53enne su un SUV rubatoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali e primo sospetto Nel quartiere San Cristoforo di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati... Ruba un'auto, semina il panico tra i mezzi in sosta e manda una donna in ospedale: arrestatoLa polizia ha arrestato a Catania un uomo di 39 anni, residente in città, responsabile di un furto d’auto seguito da una fuga contromano.