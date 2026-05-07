Sparatoria dopo gli interrogatori 4 restano in cella

Dopo gli interrogatori di garanzia svolti ieri mattina davanti al gip e al pubblico ministero, quattro degli indagati coinvolti nell’inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella zona industriale di Follonica sono rimasti in cella. I procedimenti hanno riguardato le persone coinvolte nel fatto, ancora da chiarire completamente. I dettagli delle accuse e le eventuali misure restrittive sono stati comunicati nel corso delle udienze.

GROSSETO Si sono svolti ieri mattina davanti al gip Giuseppe Coniglio e al pubblico ministero Giovanni De Marco, gli interrogatori di garanzia per gli indagati coinvolti nell’inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella zona industriale di Follonica. L’indagine, condotta dai carabinieri di Grosseto, ha svelato una violenta faida interna tra gruppi familiari legati al controllo delle piazze di spaccio di cocaina ed eroina tra Follonica e Castiglione della Pescaia. Dietro gli spari esplosi nell’appartamento di via dell’Elettronica l’8 aprile dell’anno scorso, secondo gli investigatori, ci sarebbe stato un sanguinoso scontro maturato per il controllo del traffico di stupefacenti lungo la strada delle Collacchie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sparatoria, dopo gli interrogatori 4 restano in cella Notizie correlate Giallo di Castellina in Chianti. Le due donne restano in celladi Laura Valdesi SIENA Presunto omicidio di Castellina in Chianti, le due giovani donne accusate dalla procura di Siena della morte di Franca... Tentato omicidio: bolognese di 39 anni in cella per la sparatoria a Zola Predosa (Bologna)Bologna, 17 aprile 2026 – Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’agguato avvenuto la sera del 23 febbraio a Zola Predosa, quando un 33enne fu gravemente... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sparatoria, dopo gli interrogatori 4 restano in cella; Faida dello spaccio e spari, quattro restano in carcere dopo gli interrogatori; TG5: Caso Garlasco: nuovi interrogatori Video; Garlasco nuovi interrogatori e vecchi segreti: il caso poggi riaperto dopo 19 anni. Fact-checking: teorie del complotto dopo sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è nuovo alle teorie che sostengono che gli attentati alla sua vita siano operazioni pilotate. Alcuni sostengono online che sia stato lo stesso Trump a ... msn.com Sparatoria in una scuola in Brasile Ragazzino di 13 anni uccide due persone, ferita anche un'11enne - facebook.com facebook