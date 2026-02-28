Giallo di Castellina in Chianti Le due donne restano in cella

A Castellina in Chianti, due donne sono state messe in carcere dopo l'accusa di aver causato la morte di un'anziana di 85 anni. La procura di Siena ha formalizzato le accuse nei loro confronti, e entrambe sono state detenute in attesa di ulteriori sviluppi dell'indagine. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla comunità locale e sulle procedure giudiziarie in corso.

di Laura Valdesi SIENA Presunto omicidio di Castellina in Chianti, le due giovani donne accusate dalla procura di Siena della morte di Franca Genovini, 85 anni, restano in cella. Nessuna attenuazione della misura cautelare in carcere da parte dei giudici del tribunale del riesame di Firenze a cui martedì si erano rivolte, attraverso i loro difensori, la 37enne e la 25 che dal 5 febbraio si trovano a Sollicciano. I ricorsi erano stati discussi per Erica Cuscela, l’indagata di Altavilla Vicentina, da Fausto Rugini che segue il caso con il collega di studio Raffaele Borrello, mentre della posizione di Denise Duranti si era occupato lo studio di Fabio Pisillo che ha seguito la vicenda sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giallo di Castellina in Chianti. Le due donne restano in cella Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditatodi Laura Valdesi SIENA Il giallo di Castellina in Chianti vive oggi un nuovo passaggio cruciale. Anziana trovata morta in casa a Castellina in Chianti: in carcere due donneUna 37enne e una 25enne avrebbero agito secondo carabinieri e procura a scopo di rapina: via gioielli e bancomat della donna CASTELLINA IN CHIANTI –... Aggiornamenti e notizie su Giallo di Castellina. Temi più discussi: Giallo di Castellina in Chianti. Le due donne restano in cella; Giallo di Castellina, inizia l’attesa. I giudici del riesame prendono tempo: Nessun inquinamento delle prove; Omicidio di Castellina in Chianti. Oggi udienza al tribunale del riesame. Giallo di Castellina, inizia l’attesa. I giudici del riesame prendono tempo: Nessun inquinamento delle proveIl pm Niccolò Ludovici che coordina l’inchiesta ieri a Firenze per l’udienza sulle misure cautelari. Le difese hanno parlato a lungo. Le due donne non erano in aula. Il collegio si è riservato la deci ... msn.com Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditatodi Laura ValdesiSIENAIl giallo di Castellina in Chianti vive oggi un nuovo passaggio cruciale. Perché da giovedì scorso le due donne accusate del presunto omicidio di Franca Genovini – secondo la ... lanazione.it Allerta meteo codice giallo per vento per la giornata di domani, dalle ore 7 alle 18. Avvicinamento di una rapida perturbazione atlantica il cui fronte freddo è previsto transitare nella mattina. Info e aggiornamenti su cfr.toscana.it #comunedicastellina #cast - facebook.com facebook