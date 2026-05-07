Sparatoria davanti al salone di un barbiere a Catania arrestato il nipote del boss Cappello

Nella giornata di ieri si è verificata una sparatoria davanti a un barbiere nel centro di Catania. La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, che risulta essere il nipote di un noto boss locale. L’indagine ha portato all’arresto del sospettato, che è stato condotto in custodia. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati alcuni bossoli e sono in corso ulteriori verifiche.

Rosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello, capo dell’omonima famiglia mafiosa di Catania, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati di porto illegale e detenzione in luogo pubblico di arma e lesioni personali aggravate. Al centro delle indagini della sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura etnea, coordinate dalla locale Procura, l’aggressione a un uomo ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra, il 10 febbraio scorso, davanti il locale di un barbiere nel quartiere San Cristoforo. La vittima, che era agli arresti domiciliari con permesso lavorativo da quel barbiere, ha riportato «una frattura comminuta tibia sinistra» giudicata guaribile in 30 giorni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sparatoria davanti al salone di un barbiere a Catania, arrestato il nipote del boss Cappello Notizie correlate Spari davanti a una barberia a San Cristoforo: arrestato il nipote di Turi CappelloABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita misura cautelare La polizia, su delega della Procura distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di... Crolla il pavimento nel salone di un barbiere al Rione Sanità: vigili del fuoco sul postoIl crollo si è verificato in via San Vincenzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato le persone che si trovavano... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria davanti una barberia di San Cristoforo: arrestato il nipote del boss Cappello; Sparatoria davanti a barbiere a Catania, arrestato nipote boss Cappello; Mafia a Barcellona Pozzo di Gotto: 30 anni ai presunti killer di Giovanni Perdichizzi dopo 13 anni. Sparatoria davanti al salone di un barbiere a Catania, arrestato il nipote del boss CappelloRosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello, capo dell’omonima famiglia mafiosa di Catania, è stato arrestato dalla polizia in ... gazzettadelsud.it Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato 22enne nipote di Salvatore CappelloSvolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 10 febbraio davanti a una barberia nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Rosario Litteri, ... rainews.it Una sparatoria davanti a un asilo, in pieno giorno: un delitto che anni dopo torna al centro dell’attenzione. La Corte d’Appello ha escluso l’aggravante mafiosa per l’omicidio di Andrea Gioacchini, riducendo le pene per mandanti ed esecutore. Un caso legato - facebook.com facebook