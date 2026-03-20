Crolla il pavimento nel salone di un barbiere al Rione Sanità | vigili del fuoco sul posto

Nel Rione Sanità, in via San Vincenzo, si è verificato un crollo del pavimento all’interno di un barbiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone rimaste all’interno dell’attività. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o danni ulteriori. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Il crollo si è verificato in via San Vincenzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato le persone che si trovavano nell'esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, crolla albero vicino al Colosseo: vigili del fuoco sul posto(Adnkronos) – Un grosso albero è caduto a Roma vicino al Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all'altezza del punto informativo turistico,... Leggi anche: Crolla un muro sulla provinciale: vigili del fuoco sul posto Tutti gli aggiornamenti su Rione Sanità Camorra, armi nel rione Sanità: otto arresti. Rimosso altarino per il 15enne ucciso in un agguatoOtto giovani che giravano armati o stazionavano nella zona dei Gradini San Nicandro con l'intento di marcare il territorio, tutti ritenuti vicini al clan Sequino-Savarese. Sono i destinatari di ... napoli.repubblica.it Blitz dei carabinieri al rione Sanità: otto arresti per detenzione di armiGiovani, minorenni, vittime di colpi d'arma da fuoco e originari del rione Sanità di Napoli. Ritratti di eterni ragazzi, sui muri della basilica nel quartiere del ventre di Napoli, accanto al volto di ... rainews.it