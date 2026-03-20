Crolla il pavimento nel salone di un barbiere al Rione Sanità | vigili del fuoco sul posto

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Rione Sanità, in via San Vincenzo, si è verificato un crollo del pavimento all’interno di un barbiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone rimaste all’interno dell’attività. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o danni ulteriori. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Il crollo si è verificato in via San Vincenzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato le persone che si trovavano nell'esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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