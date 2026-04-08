Maxi operazione antidroga | Riesame dispone la scarcerazione di Curcio

Il Tribunale del Riesame ha deciso di disporre la scarcerazione di uno degli arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'indagato, tra sette persone coinvolte, era stato arrestato in relazione a un'indagine che ha portato alla scoperta di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.