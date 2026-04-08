Maxi operazione antidroga | Riesame dispone la scarcerazione di Curcio
Il Tribunale del Riesame ha deciso di disporre la scarcerazione di uno degli arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'indagato, tra sette persone coinvolte, era stato arrestato in relazione a un'indagine che ha portato alla scoperta di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.
Avellino, 8 aprile 2026 - Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Alessandro Massimo Curcio, uno dei sette indagati arrestati nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che aveva colpito un'associazione ritenuta dedita allo spaccio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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