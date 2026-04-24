Caso Spada la difesa fa ricorso contro la custodia cautelare in cella | al Riesame per la scarcerazione

La difesa di Luca Spada ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna per chiedere la scarcerazione. L'avvocato Marco Martines, assistito dalla collega Gloria Parigi, ha contestato la custodia cautelare in carcere eseguita l'11 aprile scorso. La decisione sulla richiesta di revoca o conferma dell’arresto sarà presa dai giudici del Riesame nei prossimi giorni.

L'avvocato Marco Martines, che assiste Luca Spada insieme alla collega Gloria Parigi, ha formalizzato il ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna contro l'arresto di Luca Spada, eseguito l'11 aprile scorso, puntando così a rimettere in discussione la custodia cautelare in carcere a cui è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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