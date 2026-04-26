Schianto in tangenziale diversi feriti | traffico bloccato

Domenica mattina si è verificato un incidente lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di Milano. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Il traffico sulla tangenziale è stato bloccato nel tratto interessato dall’incidente, causando disagi alla viabilità. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e la gestione del traffico.

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di Milano. Lo scontro si è verificato nel tratto compreso tra l'innesto della A50 e lo svincolo per Rho Fiera, in direzione della A4.I feritiIl 118 è.🔗 Leggi su Milanotoday.it INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Notizie correlate Schianto a Milano: 7 feriti, tir a GNL e traffico bloccatoUn drammatico scontro a catena ha colpito l’asse viario tra la statale 36 e la Tangenziale Nord, con direzione Milano. Schianto violento tra quattro auto: otto feriti e traffico bloccatoL’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, la strada è rimasta chiusa a lungo per soccorsi e rilievi della polizia locale Incidente stradale nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente in tangenziale, automobile ribaltata; Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il traffico; Incidente in tangenziale, feriti e traffico nel caos: fino a 6 chilometri di coda - BresciaToday; Giovane finisce con l'auto fuori strada nel Milanese: interviene anche l'elisoccorso dopo l'incidente. Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccatoQuattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di Milano. Lo scontro si è verificato nel tratto ... milanotoday.it Schianto frontale a Desenzano, 18enne in condizioni criticheUn violento scontro frontale nella tarda serata di domenica ha provocato un grave incidente lungo la tangenziale di Desenzano. Un ragazzo di 18 anni è ... bsnews.it Tragedia nel Salento, schianto auto-moto sulla provinciale 72: Ruffano piange il 49enne Rocco Perrone https://www.quintopotere.it/tragedia-nel-salento-schianto-auto-moto-sulla-provinciale-72-ruffano-piange-il-49enne-rocco-perrone/ - facebook.com facebook Schianto tra moto e auto sulla Sp72 che collega Casarano a Ugento: muore il centauro 49enne FOTO x.com