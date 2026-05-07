La relazione tra tifoseria e squadra sembra ancora solida, con la tifoseria che si mostra soddisfatta dell’operato della società e dell’allenatore. Tuttavia, dalla dirigenza arriva una richiesta di maggiore chiarezza sulle decisioni prese e sui piani futuri. Al momento, la stagione procede senza grandi cambiamenti, e il ruolo dello stadio potrebbe diventare decisivo nelle prossime partite di playoff.

La luna di miele tra la tifoseria spallina e la squadra di Parlato è destinata a proseguire fino al termine della stagione, e il fattore stadio Mazza potrebbe avere un peso specifico determinante ai playoff. Gli ultras sottolineano i meriti di giocatori e allenatore, prendendo però nettamente le distanze da proprietà e dirigenza, criticate in maniera aspra per non aver ancora fatto chiarezza fino in fondo su alcuni aspetti fondamentali e aver fallito l’obiettivo promozione diretta fissato in estate. "Abbiamo atteso qualche giorno per dare alla società l’ennesima possibilità di esprimersi come farebbe una proprietà matura, consapevole e attenta alla città che rappresenta, invece ancora una volta siamo stati disattesi – recita il comunicato del gruppo Curva Ovest Ferrara –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spal, un patto forte con squadra e mister": "Ma dalla dirigenza pretendiamo chiarezza"

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