I gruppi di supporter della Lazio hanno annunciato che saranno presenti all’Olimpico per la finale di Coppa Italia contro l’Inter il 13 maggio. Hanno inoltre comunicato che non assisteranno al derby contro la Roma, che si disputerà pochi giorni dopo, durante la 37esima giornata di Serie A. La partecipazione ai due eventi è stata confermata con una comunicazione ufficiale, in cui si sottolinea l’impegno preso con la squadra e l’allenatore.

Il tifo organizzato della Lazio sarà presente all’Olimpico per la finale di Coppa Italia con l’Inter, in programma il 13 maggio, ma non per il derby con la Roma previsto pochi giorni dopo, in occasione della 37esima (e penultima ) giornata di Serie A. “Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa”, si legge in una nota dei gruppi del tifo organizzato biancoceleste. Nelle ultime settimane gli ultras della Lazio stanno continuando a contestare la società, non entrando allo stadio per manifestare il proprio disappunto nei confronti della gestione di Claudio Lotito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I tifosi della Lazio comunicano cosa faranno in finale di Coppa Italia e nel derby: “Abbiamo un patto con mister e squadra”

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