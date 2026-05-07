Un portiere spagnolo ha raggiunto un traguardo insolito: a 70 anni ha preso parte a una partita ufficiale nel campionato locale, stabilendo un nuovo record di longevità tra i giocatori in attività. La sua presenza tra i pali ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando un esempio di longevità sportiva nel calcio. Questa partecipazione rappresenta un caso singolare nel panorama calcistico del Paese.

A 70 anni il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale del Paese iberico. Domenica 3 maggio ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di quinta divisione, nella sfida contro il Praviano. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti, uscendo tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol subito.In un'intervista al giornale spagnolo El Comercio ha sottolineato come il calcio sia notevolmente cambiato rispetto a cinquant'anni fa: "Quando ho iniziato era uno sport diverso. I palloni, i campi. Avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, cosa che a quei tempi accadeva quasi ogni volta che pioveva".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, il portiere dei record: Angel tra i pali a 70 anni

Notizie correlate

Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiereL’ex Monza e Inter è ormai un caso alla Continassa: la lista della Juve per la porta, c’è un nome in pole.

Chi è Radu: il portiere romeno classe 2007 convocato da Spalletti: dall’attacco a difendere i pali dei bianconeri. L’identikitdi Fabio ZaccariaChi è Radu, il ‘veterano’ della Juve Primavera a soli 18 anni: da oltre dieci stagioni difende i pali della Juventus.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Spagna, rissa in campo: il portiere sferra un pugno all'avversario ed è scazzottata generale; Follia totale in Spagna, il portiere prende a pugni un avversario nel derby: Non deve giocare mai più!; Angel Mateos Gonzalez, il portiere dei record in Spagna: in campo a 70 anni con il Colunga (quinta divisione); Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby.

Angel Mateos Gonzalez, il portiere dei record in Spagna: in campo a 70 anni con il Colunga (quinta divisione)Tornare in campo a 70 anni. Lo ha fatto il portiere Angel Mateos Gonzalez, diventando così il più anziano a giocare una partita in ... msn.com

Follia totale in Spagna, il portiere prende a pugni un avversario nel derby: Non deve giocare mai più!Nella sfida della Serie B spagnola tra Huesca e Real Zaragoza succede di tutto: la ricostruzione di quanto successo ... corrieredellosport.it

Clamoroso dalla Spagna: "Bufera #RealMadrid, lite tra #Valverde e #Tchouaméni. Si corre in ospedale" x.com

RAFAIOLI PUGLIESI Un soffice Pan di Spagna che racchiude un cuore di Pasta Reale, ricoperto di cioccolato e glassa di zucchero! La Ricetta è nel primo Commento - facebook.com facebook