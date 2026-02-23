Juventus sarà rivoluzione tra i pali | Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiere

Di Gregorio, ex portiere di Monza e Inter, si avvicina alla Juventus con un'offerta da 20 milioni di euro. La società bianconera punta a rinforzare il reparto tra i pali, considerando il passaggio come una svolta importante per la rosa. La trattativa si intensifica, e il club ha già predisposto un piano per l'acquisto. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

L’ex Monza e Inter è ormai un caso alla Continassa: la lista della Juve per la porta, c’è un nome in pole. Via anche Perin in estate La Juventus esce con le ossa rotte dall’ultima settimana con le tre sconfitte consecutive tra Inter, Galatasaray e Como che hanno complicato maledettamente la stagione della squadra bianconera. Michele Di Gregorio, futuro in bilico (Ansa) – Calciomercato.it L’allarme era già scattato nel tracollo del secondo tempo di Istanbul, certificato dall’apatica prestazione contro i lariani. L’Allianz Stadium torna a contestare, con Spalletti che stavolta non è riuscito a trovare le contromisure per uscire indenne dalla trappola Fabregas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Portiere Inter, rivoluzione tra i pali e nomi per il dopo svizzero: Sommer prossimo alla cessione?

Leggi anche: Juventus: rivoluzione tra i pali e uscite mirate

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Calciomercato Juventus: sarà rivoluzione, 8 cessioni; Var e perdite di tempo, il percorso Ifab per cambiare le regole verso i Mondiali 2026; Juve, in estate caccia a un nuovo numero uno: c'è Vicario in pole, tutti i nomi; Juventus, aperto il dossier portieri: non solo Di Gregorio, ci sarà rivoluzione. Tutti i nomi per la porta.

Calciomercato Juventus: sarà rivoluzione, 8 cessioniLa Juventus prepara la rivoluzione in estate che si annuncia decisiva. Dopo la notte amara di Istanbul contro il Galatasaray, in casa bianconera sarebbe maturata la convinzione che non serviranno solo ... fantacalcio.it

Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i paliSi avvicina a grandi passi il Derby d'Italia tra Inter e Juventus ma c'è tanto da raccontare sulle prospettive presenti e future dei. tuttomercatoweb.com

#Gasperini: "Questo è un grande gruppo. La sfida contro la #Juventus sarà importante" #ASRoma x.com

Locatelli ammonito da diffidato: non sarà a disposizione per Roma-Juventus #locatelli #giovannialbanese #juventus #juvecomo #romajuve #seriea - facebook.com facebook