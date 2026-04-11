Radu è un portiere romeno nato nel 2007 e attualmente convocato da Spalletti. A soli 18 anni, è considerato il veterano della Juve Primavera, avendo giocato con la squadra giovanile della Juventus per oltre dieci stagioni. Originariamente attaccante, si è poi specializzato nel ruolo di portiere, ruolo in cui si è distinto nel settore giovanile bianconero.

di Fabio Zaccaria Chi è Radu, il ‘veterano’ della Juve Primavera a soli 18 anni: da oltre dieci stagioni difende i pali della Juventus. Carriera, caratteristiche e identikit. Fin dalle più tenere età, Riccardo Radu difende i pali delle Under bianconere, le prestazioni sono sempre state all’altezza tanto da renderlo un vero e proprio veterano nonostante abbia solamente 18 anni. Attualmente il portiere fa parte del gruppo degli U20 della Juve Primavera, di cui è sicuramente uno dei prospetti più interessanti schierati da Padoin. Eppure nonostante ora si stia confermando come uno dei talenti più cristallini del settore giovanile bianconero, Radu non ha sempre ricoperto il ruolo di estremo difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Radu: il portiere romeno classe 2007 convocato da Spalletti: dall’attacco a difendere i pali dei bianconeri. L’identikit

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Chi è #Radu Il portiere della #JuvePrimavera convocato da #Spalletti per #AtalantaJuve Ecco l'identikit dell'estremo difensore classe 2007 - facebook.com facebook

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