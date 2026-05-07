Nella politica spagnola, si sono verificati scontri all’interno della destra, con alcuni dissidenti che accusano il leader di gestione opaca dei fondi del partito. Tra i protagonisti di queste accuse ci sono alcuni rappresentanti di spicco, che hanno espresso dubbi sulla trasparenza delle operazioni finanziarie. Ortega Smith, uno dei membri coinvolti, ha commentato l’espulsione di alcuni colleghi definendola una “purga stalinista”.

? Cosa scoprirai Chi sono i leader che accusano Abascal di gestire fondi opachi?. Come ha reagito Ortega Smith all'espulsione definendola una purga stalinista?. Perché i manifestanti a Barcellona accusano la dirigenza di aiutare i socialisti?. Quali conseguenze avrà la riunione di Barajas II sulla destra spagnola?.? In Breve Vidal-Quadras accusa la dirigenza di gestire fondi verso la Fondazione Disenso.. Javier Ortega Smith contesta l'espulsione e annuncia ricorso legale immediato.. Manifestanti Jóvenes a Barcellona criticano Ignacio e Joan Garriga con cartelli.. Il movimento conta attualmente un consenso del 16% nei sondaggi nazionali.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, crisi nella destra: dissidenti accusano Abascal di gestione opaca

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