Unilav lavoratori denunciano criticità | Assenze di welfare progressioni bloccate e gestione opaca

I lavoratori di Unilav Scpa, società controllata dall’Università di Messina e dal Policlinico, denunciano una serie di problemi pratici e quotidiani. Durante un’assemblea organizzata alla sede della Uil, hanno segnalato assenze di servizi di welfare, blocchi nelle progressioni di carriera e una gestione poco trasparente. La protesta emerge mentre le criticità si accumulano da mesi, creando malumore tra il personale.

Nuove tensioni in Unilav Scpa, la società partecipata dall'Università e dal Policlinico di Messina. Nei giorni scorsi i lavoratori hanno preso parola durante un'assemblea convocata presso la sede provinciale della Uil, raccontando disagi e criticità che si trascinano ormai da tempo. A guidare l'incontro, Ivan Tripodi della Uil Messina, Francesco Rubino della Uiltucs, Livio Andronico e Paolo Todaro della Uil Fpl, che hanno raccolto testimonianze e segnalazioni dai dipendenti. "I lavoratori ci hanno raccontato di una gestione sostanzialmente privatistica, che non si concilia con la natura pubblica della società", hanno spiegato i sindacalisti.