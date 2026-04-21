Abascal nel mirino | il silenzio che spacca la destra con Meloni

Il leader di un partito di destra si trova al centro di tensioni interne, con alcune fazioni che chiedono maggiore apertura e altre che preferiscono mantenere posizioni più rigide. Intanto, le relazioni con gli alleati europei sono al centro di discussioni, mentre le scelte politiche del movimento vengono analizzate in vista di future alleanze e strategie. La questione si intreccia con le dinamiche della politica internazionale e le pressioni provenienti dall’area euro-atlantica.

Santiago Abascal si trova stretto tra le pressioni della geopolitica globale e la necessità di proteggere i legami con l’Europa. Il leader spagnolo sta affrontando una crisi di posizionamento senza precedenti, segnata da un silenzio che molti interpretano come un segno di debolezza politica di fronte alle recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti. La situazione si è infiammata dopo che il tycoon americano ha mosso dure critiche verso il Papa, lasciando Abascal senza una risposta pubblica. Non solo il leader spagnolo non ha preso posizione contro gli attacchi rivolti al Pontefice, ma è rimasto muto anche sulla questione che coinvolge Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abascal nel mirino: il silenzio che spacca la destra con Meloni Notizie correlate Leggi anche: Trump è un macigno per i sovranisti europei: Abascal di Vox si è chiuso in un silenzio più vile che imbarazzato Trump contro Meloni compatta la destra e spacca la sinistra. Schlein solidale, in volo gli “avvoltoi” Renzi e ConteTanto tuonò che piovve, ma potrebbe essere anche una tempesta passeggera, magari foriera di schiarite, quella scoppiata tra il presidente Usa Donald...